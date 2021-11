Prezidentka odovzdala veteránovi Š. Šteflovičovi Rad Ľudovíta Štúra

Trenčín 12. novembra (TASR) – Vojnový veterán Štefan Šteflovič je držiteľom Radu Ľudovíta Štúra II. triedy. Štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o obranu a bezpečnosť SR a o ochranu ľudských práv a slobôd mu v piatok pri príležitosti storočného životného jubilea odovzdala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



„Životný príbeh pána Šefloviča je nesmierne silný. Bol to bojovník v tom pravom zmysle slova, pretože bojoval dokonca na Dukle a bol zranený. A myslím si, že takéto životné príbehy si treba pripomínať, treba sa nimi inšpirovať. Je mi cťou, že som mu mohla udeliť štátne vyznamenanie,“ povedala prezidentka.



Štefan Šteflovič sa ako príslušník 1. československého armádneho zboru zúčastnil bojovej cesty od Kamenca Podolského až po Dukliansky priesmyk. Vo funkcii veliteľa roty sa zapojil do Karpatsko-duklianskej operácie, v ktorej utrpel ťažké zranenia. V auguste ho minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) povýšil do hodnosti kapitána vo výslužbe.