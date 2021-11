Prezidentka ohľadom epidémie: Nemôžeme odkladať ťažké rozhodnutia

Bratislava 9. novembra (TASR) - Slovensko sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou ocitlo v momente, keď je potrebné urobiť ťažké rozhodnutie. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je presvedčená, že v súčasnom období už nejde o politické rozhodnutie, ale o otázku prežitia.



"Nemôžeme si dovoliť odkladať a ani uhýbať pred týmto rozhodnutím," zdôrazňuje hlava štátu, pripomínajúca zároveň zrozumiteľnosť apelu konzília odborníkov, vedcov i zdravotníkov z nemocníc.



"Stojíme pred katastrofickým vývojom v nemocniciach a jedinou možnosťou, ako ho aspoň čiastočne zvrátiť, je cielenými opatreniami spomaliť šírenie vírusu a zásadne urýchliť očkovanie. Aj dnes platí, že čím neskôr to urobíme, tým viac to bude bolieť,“ povedala Čaputová.



Ocenila zodpovednosť tých, ktorí počas pandémie rešpektovali opatrenia, ich očakávanie primeraných uvoľnení nariadení vníma ako oprávnené. "Na druhej strane, ak preukázateľne vieme, že s vírusom končia v nemocnici mnohonásobne častejšie nezaočkovaní, je správne rešpektovať hlas odborníkov a opatrenia sprísniť," dodala prezidentka.



Upozorňuje zároveň, že prvoradou úlohou štátu je chrániť zdravie a životy občanov, apeluje preto i na politikov, aby túto povinnosť nadradili nad politické spory.