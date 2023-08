Prezidentka: Okupáciu Československa si musíme aktívne pripomínať

Bratislava 21. augusta (TASR) - Okupáciu Československa (ČSR) vojskami Varšavskej zmluvy si musíme aktívne pripomínať, aby nás historická pamäť nezrádzala a neviedla k chybným úsudkom. Poukázala na to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti jej 55. výročia na sociálnej sieti. Minulosť treba podľa nej pomenúvať presne a hodnotiť spravodlivo. Pripomenula tiež, že o slobodu sa možno pripraviť, ak si ju nevážime.



Prezidentka zdôraznila, že verejnosť nemôže zabudnúť ani na vojnu či Slovenské národné povstanie. Poukázala na to, že minulosť varuje pred návratom fašizmu, ideológií a politických smerov stojacich na potláčaní ľudských práv a občianskych slobôd. Tragédia Československa v auguste 1968 podľa Čaputovej spočívala v presvedčení vtedajších vládcov v Kremli a komunistov v spojeneckých štátoch, že môžu zabrániť demokratickému rozvoju krajiny.



Vo svete, v ktorom žijeme, podľa prezidentky nie je dovolené, aby cudzie vojská pošliapali slobodu na základe pochybného pozývacieho listu. Upozornila na to, že o slobodu sa môžeme pripraviť iba sami, ak ju nebudeme ochraňovať a prestaneme si ju vážiť. V takom prípade nám podľa nej hrozí dlhá a bolestivá cesta naspäť.



"Pripomínajú nám ju bezprostredné obete invázie, ale aj všetky obete komunistického systému, ktorý držala pri moci sovietska nadvláda. Uctime si ich pamiatku, poďakujme sa tým, ktorí boj za slobodu nikdy nevzdali - a nedopusťme, aby sa dejiny opakovali," dodala prezidentka.