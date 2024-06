VIDEO: Prezidentka opätovne vyzvala občanov SR na účasť v eurovoľbách

Bratislava 8. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová opätovne vyzvala voličov na účasť vo voľbách do europarlamentu. Urobila tak po tom, ako v sobotu odvolila v Pezinku. Predpokladá, že volebná účasť bude tento rok vyššia.



"Sú to dôležité voľby, ako všetky voľby, pretože v každých z nich môžeme ovplyvniť budúcnosť Slovenska a v tomto prípade budúcnosť aj Európskej únie, ktorej sme súčasťou. Je to už vyše 20 rokov náš životný priestor, priestor, ktorý nám poskytuje bezpečie, istotu a, samozrejme, ekonomickú prosperitu," poznamenala.



Hlava štátu poukázala na nízku volebnú účasť v predchádzajúcich eurovoľbách. Verí, že tento rok príde svoj názor vyjadriť viac občanov SR. Odhaduje vyššiu volebnú účasť. Odôvodnila to tým, že v minulosti boli eurovoľby predmetom záujmu iba časti politického spektra, no tento rok mobilizovali svojich voličov všetky strany. "Myslím si, že táto mobilizácia voličov môže byť rozhodujúci faktor na zvýšenie účasti," dodala.



Vo voľbách do Európskeho parlamentu kandiduje 23 politických subjektov. Slováci volia 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžu najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny.