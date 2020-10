Prezidentka: Opatrenia sa majú komunikovať pokojne a vecne

Bratislava 13. októbra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vidí rezervy v komunikácii vlády pri oznamovaní opatrení v boji s novým koronavírusom. Majú sa podľa nej komunikovať pokojne, vecne a spôsobom, ktorý vzbudí dôveru. Vo svojom utorkovom vystúpení v TV Markíza tiež uviedla, že do spoločnosti treba zo strany vlády priniesť skôr upokojenie, a viac ju spájať ako rozdeľovať.



"Krízová situácia si vyžaduje veľmi osobitný prístup," povedala hlava štátu. Opatrenia sa majú podľa nej oznamovať pokojne a vecne a spôsobom, ktorý vzbudí dôveru. "Majú byť zdôvodnené, zrozumiteľné, včasné," dodala. Do spoločnosti treba vniesť upokojenie, používať viac vecný tón a skôr ju spájať než rozdeľovať. Potrebujú to podľa nej politici aj občania.



Opatrenia majú byť založené na dátach, v to prezidentka dúfa a predpokladá to. "Dôležité je správne rozhodnutie opreté o fakty," uviedla s tým, že je veľmi dôležité, aby okrem opatrení a obmedzení boli komunikované aj kroky pomoci ľuďom, ktorých sa to bezprostredne dotýka.



Dezinformácie vníma hlava štátu ako veľký problém. Občania boli podľa nej v prvej vlne pandémie disciplinovaní, "ale už sú veľmi unavení". Niektorí preto podľa prezidentky nie sú ochotní dôverovať tomu, že nový koronavírus je naozaj nebezpečný a situácia je vážna. Je podľa nej úloha štátu a príslušných rezortov, aby s dezinformáciami a konšpiráciami bojovali.