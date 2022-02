Prezidentka: Opatrovateľom treba zabezpečiť priaznivé podmienky

Bratislava 21. februára (TASR) - Slovensko by malo opatrovateľom zabezpečiť priaznivé pracovné podmienky, prajnú spoločenskú atmosféru a dôstojné finančné ohodnotenie. Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová na stretnutí s laureátmi Národnej ceny starostlivosti Dobré srdce za rok 2021, ktorých prijala v pondelok v Prezidentskom paláci v Bratislave. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Čaputová vyzdvihla prácu ocenených. Tá je podľa nej založená na odbornosti a profesionalite a obsahuje aj kus ľudskosti, láskavosť, vrúcnosť a súcit. "Vaše srdce je nielen dobré, ale aj otvorené a ochotné prijať iných a starať sa o nich. Ste z rôznych profesií – opatrovateľ, sestra, odborný pracovník, fyzioterapeutka a aj z rôznych kútov Slovenska – od Bardejova až po Bratislavu. Všetkých vás však spája, že do starostlivosti o iných vkladáte svoje srdce," uviedla Čaputová.



Zároveň poukázala, že dlhodobá starostlivosť čelí nedostatku personálu a odchodom opatrovateliek do zahraničia. Práca ocenených je podľa nej náročná vždy, ale uplynulé dva roky boli pre pandémiu mnohonásobne ťažšie.



Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili laureátky a laureáti ocenenia v rôznych kategóriách, ako aj koordinátorka projektu a predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Anna Ghannamová.