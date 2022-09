Prezidentka otvorí školský rok v Bratislave, Gröhling v Malackách

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti nového školského roka 2022/2023 v pondelok (5. 9.) navštívi Spojenú školu Mokrohájska v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.



Hlava štátu sa v základnej škole v hlavnom meste stretne s pedagogickým zborom a žiakmi v telocvični.



Za žiakmi sa chystá aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Ten zavíta do priestorov Základnej školy Dr. Jozefa Dérera v Malackách.



Brány základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch v pondelok opäť otvoria, začne sa školský rok 2022/2023. V tomto roku ich bude navštevovať viac ako 704.000 žiakov. Do školských lavíc zasadne po prvý raz 60.280 detí, ide o prvákov základných škôl. Tento školský rok sa začne bez výraznejších epidemiologických opatrení. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.