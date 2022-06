Prezidentka oznámi budúci týždeň, či podpíše tzv. protiinflačný balík

Bratislava 1. júna (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi budúci týždeň, či sa rozhodla podpísať tzv. protiinflačný balík. Chce využiť čas na to, aby sa správne rozhodla.



"Budem mať v nasledujúcich dňoch viaceré rokovania k tejto legislatíve a svoje rozhodnutie oznámim budúci týždeň," povedala v stredu novinárom po prílete z Ukrajiny. Prezidentka má 15 dní od doručenia zákona na to, aby legislatívu podpísala, alebo vrátila Národnej rade (NR) SR.



Hlava štátu nepovedala, či dá novú legislatívu posúdiť Ústavnému súdu SR. "Bude to súčasťou rozhodnutia," povedala v tejto súvislosti.



NR SR schválila protiinflačnú pomoc z dielne Ministerstva financií SR ešte 24. mája. Opatrenia v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.



Zástupcovia samospráv kritizujú protiinflačný balík, mesto Bratislava už vyzvalo prezidentku, aby zákon nepodpísala. Koaličné strany avizovali, že v prípade vrátenia legislatívy do parlamentu svoj postoj nezmenia. Tie, ktoré ho podporili, by za zákon hlasovali opäť.