Prezidentka oznámi postup týkajúci sa trestnej novely do konca týždňa

Bratislava 14. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi svoj ďalší postup týkajúci sa novely Trestného zákona do konca týždňa. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Po šiestich dňoch od schválenia bola dnes novela zákonov v oblasti trestného práva doručená do kancelárie prezidenta," doplnil hovorca.



Hlava štátu po schválení novely v parlamente avizovala, že zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby nenadobudla účinnosť. Jej prijatie označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov.



Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.