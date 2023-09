Prezidentka: Pamätajme, aké nebezpečné môžu byť nenávistné myšlienky

Bratislava 9. septembra (TASR) - Pamätajme na to, aké nebezpečné môžu byť nenávistné myšlienky, a že môžu viesť až k nenávistným skutkom, na ktoré nikdy nebude ospravedlnenie. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti sobotného Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia.



"Počas pietnej spomienky v Seredi sa mi pri počúvaní príhovorov preživších objavoval smutný obraz. Všetkému tomu vraždeniu a násiliu predchádzala najskôr nenávistná myšlienka, neskôr nenávistné slová, ktoré potom viedli k nenávistným skutkom a k obetiam," skonštatovala Čaputová.



Ako poznamenala, aj v dnešnej ťažkej dobe je opäť cítiť napätie a vo verejnom priestore sa znova objavujú slová plné nenávisti, ktorým predchádzajú nenávistné myšlienky.



Hlava štátu vyzvala ľudí, aby v rámci občianskeho spolunažívania, vo verejných vyjadreniach a pri výchove svojich detí urobili všetko pre to, aby sa nikdy nezopakovali hrôzy, ktoré pamätný deň pripomína.



V sobotu uplynulo 82 rokov od schválenia Židovského kódexu, ktorý vznikol podľa nemeckého nacistického vzoru a patril medzi najtvrdšie protižidovské opatrenia vo vtedajšej Európe, aj preto sa 9. september stal pamätným Dňom obetí holokaustu a rasového násilia.