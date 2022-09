Prezidentka po pohrebe Alžbety II. v Londýne odcestuje do New Yorku

Prečítajte si aj: Pohreb Alžbety II. prebehne presne podľa protokolu: Takýto je program



Bratislava 16. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu (18. 9.) odletí do Londýna, kde sa zúčastní na štátnom pohrebe zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. Na pozvanie britskej strany ju bude sprevádzať jej partner Juraj Rizman. Odtiaľ hlava štátu odcestuje do New Yorku, kde na Valnom zhromaždení OSN vystúpi s príhovorom. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.V nedeľu večer sa prezidentka spolu s ďalšími pozvanými svetovými lídrami zúčastní na recepcii podávanej novým britským kráľom Karolom III. v Buckinghamskom paláci. V pondelok (19. 9.) sa zúčastní na štátnom pohrebe.Alžbeta II. zomrela vo štvrtok 8. septembra vo veku 96 rokov, na tróne bola 70 rokov. Očakáva sa, že na štátnom pohrebe sa zúčastnia desiatky prezidentov, kráľov, kráľovien a premiérov z celého sveta.Prezidentka priamo z Londýna odcestuje do New Yorku, kde v utorok (20. 9.) vystúpi s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 77. Valnom zhromaždení OSN. Okrem toho sa zúčastní aj na slávnostnej recepcii podávanej americkým prezidentom Joeom Bidenom a prvou dámou Jill Bidenovou.doplnil Strižinec.V rámci svojej návštevy New Yorku sa hlava štátu stretne aj s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a naplánované má tiež viaceré ďalšie bilaterálne rokovania týkajúce sa aj aktuálnej energetickej krízy.dodal Strižinec.