Prezidentka podpísala novelu Trestného zákona, dá ju na Ústavný súd

Bratislava 16. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podá novelu Trestného zákona na Ústavný súd (ÚS) SR. Zároveň bude žiadať pozastavenie účinnosti tohto zákona, kým ÚS nerozhodne. Právo veta si v tomto prípade neuplatnila. Informovala o tom v piatok v Prezidentskom paláci.



"Nevyhnutným predpokladom môjho podania na ÚS preto je, že som novelu musela podpísať, aj keď s ňou nesúhlasím, a preto ju na súde namietam. Je to však jediný spôsob, ako umožniť, aby sa nespustili účinky novely ani na jeden deň," ozrejmila hlava štátu.



Zákon podpísala v piatok, na začiatku budúceho týždňa chystá podanie na ústavný súd. "Je to z dôvodu, aby som vytvorila časový priestor na zverejnenie v Zbierke zákonov," vysvetlila. Podnet na ÚS však podá i v prípade, ak by vláda otáľala so zverejnením zákona v zbierke. Je presvedčená, že ÚS sa i tak bude môcť jej podaním zaoberať.







Novelu namieta ako celok z hľadiska jej prijímania v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré považuje za nezákonné, rovnako na viacerých bodoch akcentuje možný škodlivý účinok pre zabezpečenie spravodlivosti i vymožiteľnosti práva. "Nejde len o otázku premlčania pri násilných trestných činoch. Novela bude mať priame a nepriame dosahy aj na osoby poškodené majetkovou kriminalitou," zdôraznila prezidentka.



Nevyužitie práva veta vysvetlila postojom koalície, ktorá podľa nej opakovane preukázala stotožnenie sa s prijatým znením novely. "Nemám žiadny dôvod sa domnievať, žeby sa koalícia zaoberala mojimi pripomienkami, nad rámec jednej jedinej, a tou sú premlčacie lehoty. Tie však môže koalícia zmeniť aj bez môjho veta," upozornila hlava štátu. Poukázala tiež na to, že v prípade vetovania zákona by poslanci mohli o novele definitívne rozhodnúť tesne pred začiatkom navrhovanej účinnosti. "Neostal by tak priestor na posúdenie právnej normy ústavným súdom," dodala.







Novelu Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti schválili poslanci Národnej rady SR minulý týždeň. Legislatíva počíta so zrušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Má takisto dôjsť k viacerým zmenám pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj k úprave premlčacích lehôt. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu (14. 2.) podpísal Trestný zákon a po šiestich dňoch od schválenia doručili novelu do kancelárie prezidenta. Čaputovej zároveň poslal list, v ktorom navrhuje aj úpravu premlčacích lehôt, ich výšku navrhuje aj v závislosti od závažnosti trestného činu a trestných sadzieb, ktoré za skutky hrozia.