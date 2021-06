Prezidentka poďakovala ľuďom, ktorí rozvíjajú rusínsku kultúru a jazyk

Bratislava 12. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si v sobotu pripomenula Deň Rusínov Slovenska. "Buďte na svoju identitu hrdí," odkázala im na sociálnej sieti. Poďakovala tiež všetkým ľuďom, ktorí prispievajú k udržiavaniu a rozvoju rusínskeho jazyka a kultúry, a to aj v náročných podmienkach pandémie.



"Som veľmi rada, že tento rok sa oslavy Dňa Rusínov Slovenska môžu po dlhšom období konať naživo a že bohatý kultúrny program je pripravený v Medzilaborciach, v Zboji, v Spišskej Novej Vsi a v ďalších mestách," poznamenala prezidentka.



Poďakovala tiež ľuďom angažovaným v rusínskych kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách či občianskych združeniach za udržiavanie a rozvíjanie rusínskeho jazyka a kultúry, a to aj v náročných podmienkach, ktoré so sebou pandémia priniesla. "Vďaka za toto úsilie, ktorým robíte zo Slovenska miesto, v ktorom sa každý môže cítiť plnohodnotne," vyzdvihla.