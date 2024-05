Prezidentka poďakovala všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek

Bratislava 12. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v nedeľu poďakovala všetkým mamám pri príležitosti Dňa matiek. Vyzdvihla, že sú zdrojom pocitu bezpečia pre svoje deti, aj keď vyrastú. Poukázala na to na sociálnej sieti.



"Myslím na všetky mamy, osobitne na tie, ktoré sú v tieto dni oporou svojim chorým deťom. Na mamy, ktoré zažívajú násilie a snažia sa chrániť od neho svoje deti," poznamenala prezidentka. Zároveň dodala, že myslí aj na mamy, ktoré sú na starostlivosť svojich detí samy alebo nedokážu dopriať svojim deťom to, čo by si želali.