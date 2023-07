Prezidentka sa stretla s pacientmi trpiacimi poruchami príjmu potravy

Bratislava 26. júla (TASR) - Poruchy príjmu potravy (PPP) sú veľmi vážne a môžu sa skončiť aj smrťou. Jedným z faktorov ich vzniku je aj neprimerané rezonovanie témy hmotnosti v spoločnosti. Upozornila na to prezidentka SR Zuzana Čaputová po návšteve bratislavského centra organizácie Chuť žiť, ktorá s osobami trpiacimi PPP pracuje. Apeluje na ľudí, aby sa pri podozrení na dané ochorenie obrátili na poradne duševného zdravia.



"Na stretnutí s klientkami a odborníčkami sme hovorili o sile bojovať s chorobou, ktorá paradoxne prináša pocit bezpečia, no v realite ničí myseľ aj telo. Najmä však o procese liečenia a o tom, že každý má nádej vyliečiť sa," uviedla na sociálnej sieti.



Hlava štátu poukázala na to, že poruchy príjmu potravy sa týkajú aj chlapcov a mužov. Najrizikovejšou skupinou sú podľa jej slov dievčatá a mladé ženy vo veku od 11 do 25 rokov.



Chuť žiť je nezisková organizácia pracujúca s osobami trpiacimi PPP. Poskytuje psychologické a nutričné poradenstvo, stacionáre pre pacientov či pre rodičov, rôzne liečebno-vzdelávacie programy a aktívne šíri osvetu. Má tiež aj linku pomoci špecializovanú na poruchy príjmu potravy.