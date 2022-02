Prezidentka podpísala dohodu o obrannej spolupráci s USA

Prečítajte si aj: Poslanci odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci s USA



Bratislava 9. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu ratifikovala dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.uviedla hlava štátu.Prezidentka pripomenula, že text z dohody, ktorú v stredu odobril parlament, vyrokovali bývalá a súčasná vláda.skonštatovala.Upozornila na to, že prijímanie tejto dohody sprevádzalo šírenie dezinformácií, ale aj prirodzené obavy, ktoré bolo potrebné vysvetľovať. Je však podľa nej nepochopením faktov, ak ju niekto porovnáva k okupačnej zmluve po roku 1968, keď sovietske vojská uskutočnili násilnú vojenskú inváziu na naše územie.povedala prezidentka.Zmluva podľa nej nenarúša našu suverenitu, nezakladá prítomnosť cudzích vojakov a ani základní na našom území bez rozhodnutia vlády alebo parlamentu, ako to je aj doposiaľ, a nemení platné medzinárodné záväzky Slovenska týkajúce sa držania jadrových zbraní.Dohodu v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Za odsúhlasenie hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.