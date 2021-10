Prezidentka podpísala novelu o mobilite pracovníkov vo vodnej doprave

Bratislava 11. októbra (TASR) – V odvetví vnútrozemskej vodnej dopravy dôjde k uľahčeniu mobility pracovnej sily. Odborná spôsobilosť kvalifikovaných pracovníkov vodnej dopravy totiž bude uznávaná v celej Európskej únii (EÚ). Vyplýva to z novely zákona o vnútrozemskej plavbe z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Ministerstvo dopravy v doložke vplyvov konštatuje, že je nevyhnutné zosúladiť podmienky odbornej spôsobilosti pre všetkých členov posádky plavidla vrátane osôb zasahujúcich v núdzových situáciách na palubách osobných lodí a tiež osôb poverených dopĺňaním paliva do plavidiel používajúcich skvapalnený zemný plyn ako palivo v rámci celej EÚ a zároveň zlepšovať zručnosti a zamestnateľnosť mladých ľudí v tomto odvetví. Tiež sa harmonizuje vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti, služobných lodníckych knižiek a lodných denníkov v súlade so vzormi na tieto doklady podľa vykonávacieho nariadenia Komisie.



Dopravný úrad bude zároveň ustanovený za vnútroštátny orgán, ktorý bude plniť funkciu jednotného kontaktného miesta pre Európsku databázu trupov plavidiel a Európsku komisiu a ostatné členské štáty EÚ. Ustanovený by mal byť tiež za jednotné kontaktné miesto pre Databázu odborných spôsobilostí členov posádky plavidla EÚ, ktoré zabezpečí vzájomné prepojenie elektronickej evidencie preukazov, dokladov a osobitných povolení vydávaných Dopravným úradom členom posádok plavidiel a elektronickej Databázy odborných spôsobilostí členov posádky plavidla EÚ.



Návrhom zákona sa upravuje aj oblasť odbornej a zdravotnej spôsobilosti členov posádky plavidla, kompetencie a povinnosti MDV a Dopravného úradu v tejto súvislosti, vydávanie preukazov a dokladov odborných spôsobilostí členov posádky plavidla vrátane osobitných povolení a ich obnovovanie.



Rezort dopravy v dôvodovej správe zdôraznil, že vnútrozemská vodná doprava je nákladovo úsporný a energeticky účinný druh dopravy, ktorý by sa mohol využívať efektívnejšie na podporu cieľov EÚ v oblasti energetickej účinnosti, rastu a priemyselného rozvoja.



"Jeho prispievaniu však bránia ťažkosti súvisiace s mobilitou pracovnej sily, dlhodobo voľnými pracovnými miestami a nesúladom medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami, ktoré pretrvávajú napriek snahám sektora riešiť problémy na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni," podotklo MDV. Odlišné minimálne požiadavky týkajúce sa odborných kvalifikácií v členských štátoch EÚ tak podľa rezortu neposkytujú dostatočnú záruku pre jednotlivé krajiny, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií posádky z iných členských štátov, keďže odborná spôsobilosť ovplyvňuje najmä bezpečnosť plavby.



Návrh zákona, ktorým sa transponuje smernica EÚ, preto reaguje na dlhodobé výzvy odvetvia a členských štátov Únie. Podľa MDV mení súčasný zastaraný právny rámec a nahrádza ho moderným rámcom založeným na odbornej spôsobilosti v súlade s prístupom k uznávaniu odborných spôsobilostí v iných druhoch dopravy.



Prezidentka odobrila návrh zákona o významných investíciách

Podmienky, proces a kontrola vydávania osvedčení o významných investíciách sa nanovo definujú. Vládny návrh zákona o významných investíciách z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právna norma ponecháva z doterajšej legislatívy niektoré osvedčené prvky, ako napríklad schvaľovanie významnej investície vládou. Súčasne presne definuje sankcie v prípade správnych deliktov.



Do návrhu zákona o významných investíciách sa doplní aj dopravná infraštruktúra celonárodného významu. Pozmeňovací návrh s týmto cieľom predložil predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO). Chce tak pomôcť urýchliť povoľovanie významných dopravných stavieb, ktoré roky čakajú na realizáciu. Ako príklad uviedol križovatku diaľnic D1 a D4.



Rezort hospodárstva poznamenal, že súčasná úprava vydávania osvedčení o významných investíciách je obsiahnutá v zákone o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý nadobudol účinnosť v roku 1999 a neskôr bol šesťkrát novelizovaný. Tento zákon reagoval predovšetkým na majetkovoprávnu situáciu s pozemkami a na príliš dlhý proces ich vysporiadania a výkupu v prípade prípravy území pre nové investície väčšieho rozsahu. Situácia v tejto oblasti sa za viac ako 20 rokov zmenila vo väčšine vstupných atribútov, zatiaľ čo situácia v oblasti majetkovoprávnej ostáva porovnateľná.



MH SR zdôraznilo, že návrh zákona reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, respektíve území. Zákon zároveň reaguje na aplikačnú prax, ktorú MH získalo počas účinnosti pôvodnej právnej úpravy.



"Hlavným cieľom návrhu zákona je nanovo definovať podmienky, proces a kontrolu vydávania osvedčení o významných investíciách. Tie môžu byť naďalej také, ktoré budú realizované v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja, alebo po novom, ktoré sú určené na realizáciu investícií v oblasti verejných služieb," podčiarkol rezort hospodárstva.



MH SR dodalo, že osobitným cieľom návrhu zákona je presne definovať, a teda aj podporiť výstavbu strategických parkov, ktoré budú pripravené na príchod nových investícií, predovšetkým do menej rozvinutých regiónov.



Pozmeňujúci návrh Milana Vetráka (OĽANO) zároveň upravil právo štátu uplatniť si predkupné právo vo vzťahu k pozemkom a stavbám, ktoré previedol na držiteľa osvedčenia, ak sa významná investícia nezrealizovala. Hovorí tiež o tom, že náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva pri užívaní nehnuteľnosti bude opakovaná a poskytovaná každoročne.



Návrh zákona má byť účinný od 1. novembra 2021.