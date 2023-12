Prezidentka podpísala novelu vodného zákona

Bratislava 27. decembra (TASR) - Podanie žiadosti o zosúladenie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd sa predĺži. Vlastník malej čistiarne odpadových vôd (ČOV) do 50 obyvateľov bude o to môcť požiadať orgán štátnej vodnej správy do 31. decembra 2032, pôvodný návrh rátal s termínom 31. decembra 2028. Vyplýva to z vládnej novely vodného zákona, ktorú v utorok (26. 12.) podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Nová právna úprava ustanovuje nové povinnosti pre vlastníkov malých ČOV do 50 ekvivalentných obyvateľov. Vzhľadom na náročnosť zosúladenia existujúceho stavu malých ČOV s prijatou právnou úpravou a povinnosťami pre ich vlastníkov bolo podľa envirorezortu potrebné lehotu predĺžiť. Ak by sa lehota nepredĺžila, malé ČOV, ktoré majú dnes právoplatné povolenia na šesť alebo desať rokov, by sa nemohli prevádzkovať. Inak by im hrozila sankcia, skonštatovalo ministerstvo životného prostredia.



Zároveň bolo podľa ministerstva potrebné zohľadniť obmedzené kapacity štátnej vodnej správy na okresných úradoch, ktorá musí všetky povolenia pre malé ČOV prehodnotiť podľa jednotlivých kategórií. Za rok 2020 vydali desiatky tisíc rozhodnutí pre malé ČOV.