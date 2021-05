Prezidentka podpísala novelu zákona o obetiach trestných činov

Bratislava 24. mája (TASR) - Obete násilného trestného činu budú môcť byť odškodnené už po začatí trestného konania. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok podpísala novelu zákona o obetiach trestných činov. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Novou legislatívou sa zároveň mení aj zákon o Policajnom zbore. Zriadiť by sa mali aj intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia v každom samosprávnom kraji.



Prezidentka verí, že zmena legislatívy pomôže prerušiť kruh domáceho násilia a dlhodobo pomôcť jeho obetiam. „Som veľmi rada, že medzirezortná spolupráca, ktorú inicioval práve Prezidentský palác a ktorá je tak potrebná pri riešení problému domáceho násilia, vyústila do tejto konkrétnej systémovej legislatívnej zmeny so stabilným financovaním zo štátneho rozpočtu," uviedla.



Bremeno odškodnenia obetí násilných trestných činov sa podľa novej legislatívy už po začatí trestného konania prenesie na štát. Náhradu od páchateľa bude štát vymáhať až po ukončení trestného konania. V novom procese odškodňovania stanoví sumu, ktorá je primeraná pre každú obeť.



Novela umožní žiadať o odškodnenie za spôsobenú nemajetkovú ujmu aj pre obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby. Ak príde k smrti v dôsledku násilného trestného činu, okruh obetí sa rozšíri o blízke osoby, ktoré v čase skutku žili s touto obeťou v jednej domácnosti viac ako rok.



Právna úprava sa dotkne aj obetí domáceho násilia. Medzi opatrenia na zabránenie opakovanej viktimizácie obetí bude patriť napríklad zabránenie styku páchateľa s obeťou a jej rodinnými príslušníkmi.



Platiť bude aj to, že vykázaná osoba sa nebude môcť priblížiť k ohrozenej osobe počas vykázania zo spoločného obydlia z desiatich metrov teraz na 50 metrov. Polícia v prípade ukončenia vykázania zo spoločného obydlia musí o tom po novom upovedomiť najskôr ohrozenú osobu.



Rozšírenie právnej pomoci sa bude vzťahovať i na asistenciu v iných civilných konaniach, napríklad tých, ktoré sa týkajú návrhov na vydanie neodkladného opatrenia, ktoré chránia obeť pred ďalším kontaktom a viktimizáciou zo strany páchateľa.



Intervenčné centrá na pomoc obetiam domáceho násilia majú sídliť v každom samosprávnom kraji.