Prezidentka podpísala zákon, ktorý reaguje na situáciu na Ukrajine

Bratislava 26. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v piatok (25.2.) schválila Národná rada SR. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Zákon reaguje na aktuálny vývoj na Ukrajine, ktorý môže vyústiť do masovej migrácie cudzincov na Slovensko. Mimoriadnu situáciu tak bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného prílevu cudzincov, čo umožní realizovať opatrenia hospodárskej mobilizácie, najmä s ohľadom na potrebu zabezpečenia ubytovania cudzincov, organizáciu dopravného zabezpečenia alebo organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia, prípadne s tým súvisiace uloženie pracovnej povinnosti.



Materiál novelizuje aj zákony o kybernetickej bezpečnosti, civilnej ochrane i azyle. V súvislosti s kyberbezpečnosťou sa zavádza nový inštitút "blokovania", ktorým sa má zamedziť šíreniu škodlivého obsahu na internete. Inštitút "blokovania" má platiť do konca júna 2022, rozhodovať o ňom má Národný bezpečnostný úrad.



"Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných hrozieb," uvádza sa v zákone.



Novelizovaný zákon o azyle zase umožňuje vláde vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska aj bez rozhodnutia Rady Európskej únie. Cudzinec žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska, ktorý má zabezpečené ubytovanie, sa nebude musieť dostaviť do záchytného tábora. Pre potrebu urýchlenia konania sa bude nebezpečnosť cudzinca pre bezpečnosť SR skúmať až následne.



Poslanci tiež v návrhu schválili možnosť financovať poskytnutie ubytovania odídencom, ktorým sa poskytlo dočasné útočisko v SR v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Príspevok sa má poskytovať zo štátneho rozpočtu cez obce, na území ktorých sa bude poskytovať ubytovanie.



Zákonom sa má tiež zriadiť fond na pomoc ľuďom nepriaznivo ovplyvneným negatívnymi následkami vojenskej invázie Ruska na Ukrajine.



Zákon nadobudol účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.