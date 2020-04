Prezidentka podpísala zákon na dočasnú ochranu nájomcov

Bratislava 24. apríla (TASR) - Nájomcovia, ktorí si prenajímajú nehnuteľnosť, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, budú v prípade omeškania platieb nájmu v súvislosti s krízou pre pandémiu nového koronavírusu dočasne chránení. Novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii aj so zmenami, ktoré to umožňujú, podpísala v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prenajímateľ tak nebude môcť do 31. decembra 2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti pre omeškanie s platením nájomného od 1. apríla 2020 do 30. júna 2020. Platí to len pre prípady, v ktorých omeškanie nájomcu vzniklo v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19. Nárok prenajímateľa na nájomné nezaniká.



Fyzická osoba bude môcť tiež podať žiadosť o odklad exekúcie. Obsahovať musí vyhlásenie, že jej príjmy dočasne poklesli v dôsledku mimoriadnej situácie a neodkladná exekúcia by mohla mať pre ňu nepriaznivé následky. Na žiadosť sa nebude prihliadať napríklad vtedy, ak už tejto osobe exekúciu odložili, alebo ak sa voči nej začalo exekučné konanie pred 12. marcom 2020.



Súdny exekútor na žiadosť fyzickej osoby vydá bezodkladne upovedomenie o odklade exekúcie. Bezodkladne ho doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.



Odklad exekúcie bude trvať šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1. decembra 2020.



Prezidentka: Podpísala opatrenia upravujúce preddavky či odpočet daňovej straty

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Právna norma, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová, sa zaoberá ďalšími opatreniami vo finančnej oblasti v súvislosti s novým koronavírusom.



Preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane vráti daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.



"S cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti, keďže v zmysle štandardnej úpravy sa neukladá sankcia pri podávaní opravných daňových priznaní, navrhuje sa stanoviť skutkovú podstatu správneho deliktu," konštatuje rezort financií v dôvodovej správe.



Daňovník bude tiež oslobodený od povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020. Daň z motorových vozidiel by mal následne vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.



Neplatenie preddavkov sa umožňuje aj na daň z príjmov fyzickej, rovnako ako aj právnickej osoby, ktoré sú splatné v období pandémie. Opatrenie bude uplatňovať pri poklese tržieb o najmenej 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.



Tiež sa predlžuje lehota, v ktorej by prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov mohli použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.



S cieľom zmiernenia následkov pandémie sa zároveň umožní odpočítanie neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Najviac však v úhrnnej hodnote milión eur.



Pre zmiernenie negatívnych dôsledkov na právnické a fyzické osoby sa počas obdobia pandémie ustanovuje odklad vymáhania nedoplatku platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov. Na webovej stránke Finančného riaditeľstva SR by sa nebudú zverejňovať platitelia dane z pridanej hodnoty, u ktorých z dôvodu opakovaného nepodania daňového priznania, kontrolného výkazu, alebo opakovaného nezaplatenia DPH v období pandémie, potenciálne vznikne dôvod na zrušenie registrácie pre DPH.



Obec súčasne dostane možnosť počas obdobia pandémie až do konca tohto roka na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť výnos z miestneho poplatku za rozvoj na úhradu bežných výdavkov.



Zmeny sa dotknú napríklad aj lehôt na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, alebo k dani za nevýherné hracie prístroje. Upravujú sa aj pravidlá v prípade osôb, voči ktorým má štát právo na peňažné plnenie.



Upravujú sa tiež daňové kontroly. Prerušené budú dňom nasledujúcim po podaní žiadosti daňového subjektu o prerušenie kontroly až do skončenia obdobia pandémie. V kontrolách, ktoré boli doteraz zo zákona prerušené, sa bude pokračovať. Ak daňový subjekt podá žiadosť o prerušenie takejto kontroly, znovu sa preruší. Takýto postup sa uplatní aj v daňovom konaní.



Dočasné neplatenie preddavkov na daň z príjmov predstavuje len hotovostný vplyv na verejné financie, pričom za mesiace máj a jún 2020 sa predpokladá negatívny vplyv vo výške 340 miliónov eur. Umorovanie daňových strát by malo mať negatívny vplyv na rozpočet vo výške 42,6 milióna eur. Dočasné neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel by malo predstavovať negatívny dosah na rozpočet vo výške 9 miliónov eur mesačne.



Parlament v novele schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca SaS Mariána Viskupiča, podľa ktorého sa mení celková hodnota zdrojov z predaja štátnych cenných papierov a úverov na krytie záväzkov štátu. Emisie vydané v období pandémie sa tak nezapočítajú do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách. Dôvodom je plynulé financovanie štátu v priebehu celého roka 2020.



Pre mimoriadne väčšie výdavky a menšie príjmy štátneho rozpočtu si podľa Viskupiča Slovensko bude musieť požičať v tomto roku prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov výrazne väčšiu sumu ako 5,4 miliardy eur, ktorá je schválená v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020. Navýšenie tejto hodnoty je limitované na 6,3 miliardy eur. MF však pravdepodobne dosiahne tento limit už v máji tohto roka.