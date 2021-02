Prezidentka podpísala zákony o odpade z testovania i daňovom bonuse

Bratislava 4. februára (TASR) - Nebezpečný odpad z testovania na ochorenie COVID-19 sa odovzdá priamo poverenému zariadeniu na nakladanie s odpadmi. Vyplýva to z novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zákona o odpadoch, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



S nárastom nebezpečného odpadu sa ráta na odberných miestach v súvislosti s testovaním na ochorenie COVID-19. Cieľom návrhu je umožniť Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR na základe povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia alebo okresného úradu poverenie zariadenia, aby prijalo a zhodnotilo nebezpečný odpad.



"Ide predovšetkým o väčšie prevádzky, spravidla zariadenia na spaľovanie alebo spoluspaľovanie odpadov, ktoré používajú najlepšie dostupné technológie a kde je zaručené nakladanie s týmito nebezpečnými odpadmi v súlade s relevantnými právnymi predpismi a zároveň dosahovanie ustanovených limitov vo vzťahu k ochrane ovzdušia," uvádza envirorezort v novele zákona.



Z novej legislatívy tiež vyplýva, že inšpekcia môže rozhodnúť o obmedzení činnosti v prevádzke alebo o zastavení činnosti v nej alebo v jej časti aj vtedy, ak prevádzka nemá právoplatné povolenie.



Ministerstvo bude môcť počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 tiež poveriť prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov, ktorému bolo udelené integrované povolenie na prijatie a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu. Legislatíva nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.



Prezidentka: Podpísala novelu umožňujúcu vykonať asistované sčítanie aj neskôr

Asistované sčítanie sa bude môcť dať vykonať aj neskôr ako v dobe sčítania obyvateľov, a to do konca októbra. Predísť sa tak má ďalšiemu zvýšeniu ohrozenia zdravia najzraniteľnejšej časti obyvateľov ochorením COVID-19 v čase vrcholiacej pandémie. Vyplýva to z novely zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 z dielne Štatistického úradu SR, ktorú vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



O novele parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Naliehavosť prijatia návrhu zákona podľa predkladateľov vyplýva z odôvodneného predpokladu pretrvávania závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike aj počas blížiacej sa doby sčítania obyvateľov. To je naplánované v období od 15. februára do 31. marca.



Dôvodom zmeny je aj snaha zabrániť zníženiu kvality a komplexnosti výsledkov sčítania obyvateľov, a tým aj čiastočnému znehodnoteniu celkových výsledkov sčítania. Okrem toho tiež, aby sa zabránilo zníženiu efektivity celkových vynaložených rozpočtových prostriedkov na toto sčítanie zo štátneho rozpočtu, čo by bolo v priamom rozpore s princípom dosahovania čo najvyššej hodnoty za vynaložené peniaze.



"Táto situácia vyvoláva potrebu vykonať asistované sčítanie obyvateľov, ktorí sa nedokážu z dôvodu zdravotných obmedzení, veku alebo nedostatku digitálnych zručností sčítať prostredníctvom elektronických formulárov na sčítanie obyvateľov sami a ani s pomocou blízkych osôb alebo iných osôb, s ktorými žijú v jednej bytovej domácnosti v neskoršom období ako počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca," uvádza sa v schválenom materiáli.



Sčítanie obyvateľov, ktoré sa má začať 15. februára, počíta s tým, že osoby, ktoré nie sú v stave samosčítať sa elektronickou formou, by mali mať možnosť vykonať to aj pomocou asistentov. Štatistický úrad SR aj vzhľadom na situáciu požiadal o zmenu zákona, aby sa asistenti vytiahli z prvého kola elektronického sčítania a presunuli sa do druhej časti, do tzv. dosčítania, ktoré predĺžili do konca októbra tohto roka. Cieľom má byť, aby sa čo najviac obyvateľov sčítalo elektronicky. Zatiaľ by do 31. marca nemali asistenti k ľuďom chodiť.



Prezidentka podpísala zákon, ktorý hovorí o zmiernení podmienok daňového bonusu

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa sa zmiernia. Vyplýva to z vládneho návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-29, ktorý vo štvrtok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec. Zákonodarcovia schválili zákon koncom januára. Súčasťou právnej úpravy je aj uplatnenie nákladov zamestnávateľov a SZČO, ktoré vynaložili na testovanie, za daňové výdavky.



Zmiernenie podmienok pre uplatnenie daňového bonusu sa dotkne daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy zo závislej činnosti a ktorí z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu nemohli vykonávať svoju prácu a dosahovať príjmy.



Títo daňovníci dostali od štátu príspevky ako pandemické nemocenské, ošetrovné, príspevky poskytované v rámci aktívnej politiky trhu práce či dotácie poskytované kultúrnej obci z rezortu kultúry. "Tieto príjmy sú v súčasnosti od dane z príjmov oslobodené, v dôsledku čoho nevstupujú do zdaniteľných príjmov daňovníka, pričom výška zdaniteľných príjmov daňovníka je jednou z podmienok rozhodujúcich pre uplatnenie nároku na daňový bonus na dieťa, a preto v prípade nedosiahnutia tejto hranice by daňovníci stratili nárok na daňový bonus," vysvetlilo Ministerstvo financií (MF) SR v materiáli. Preto sa podmienka na uplatnenie bonusu upravuje tak, že sa do zákonom určenej hranice započítajú aj tieto oslobodené príjmy.



Zmení sa aj prístup k nákladom zamestnávateľov na testovanie. "Počas obdobia pandémie sa za daňové výdavky budú považovať výdavky (náklady) zamestnávateľa alebo daňovníka s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktoré vynaložil na testovanie alebo v súvislosti s ním z dôvodu zistenia nákazlivého ochorenia COVID-19 a zabránenia jeho šírenia," vysvetľuje rezort s tým, že to platí aj pre výdavky vynaložené na testovanie blízkych osôb zamestnancov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, a aj pre výdavky daňovníka na fyzické osoby, ktorých výkon činnosti priamo súvisí s činnosťou daňovníka.