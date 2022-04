Prezidentka dala zelenú reforme súdnej mapy

Bratislava 29. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová dala zelenú reforme súdnej mapy. V piatok podpísala vládny zákon o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (OS). TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



Po zmene legislatívy ostane zachovaný počet krajských súdov (KS), naďalej ich bude osem. Čiastočne sa upraví veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinnoprávnej a obchodnej agendy. V Bratislave sa zriadia štyri mestské súdy (MS) a v Košiciach jeden, upravia sa tiež obvody okresných súdov a ich sídla.



Pri obchodnej agende má KS v Bratislave vykonávať agendu aj v rámci obvodu krajských súdov Nitra a Trnava, banskobystrický súd aj v rámci obvodu trenčianskeho a žilinského krajského súdu a KS v Košiciach i pre obvod prešovského krajského súdu. Pri rodinnej agende má zas KS Trnava vykonávať agendu aj v rámci obvodu bratislavského a nitrianskeho odvolacieho (krajského) súdu, KS Žilina aj pre banskobystrický a trenčiansky obvod a prešovský aj pre obvod KS v Košiciach. Krajské súdy už nebudú mať na starosti správnu agendu, preberú ju novovzniknuté tri správne súdy.



Okresných súdov bude po novom 36 a ich obvodov bude 33, a to vrátane štyroch mestských súdov v Bratislave s tým istým obvodom. Na Orave bude sídelný OS v Námestove, na hornom Zemplíne si status sídelného OS zachovajú napokon aj Vranov nad Topľou i Humenné.



Čo sa týka mestských súdov, v Košiciach vznikne fúziou troch súčasných okresných súdov (Košice I, Košice II a Košice-okolie). Štyri mestské súdy budú v Bratislave, kde MS I až III vzniknú premenou zo súčasných okresných súdov, v prípade MS Bratislava IV má ísť o spojenie súčasných okresných súdov Bratislava IV a Bratislava V. Každý z mestských súdov bude mať špecifickú agendu.



MS Bratislava I, ktorý má vzniknúť z OS Bratislava I, bude riešiť trestnoprávne záležitosti, MS Bratislava II bude mať na starosti rodinnoprávnu agendu, MS Bratislava III sa bude zaoberať prípadmi obchodného práva a MS Bratislava IV bude riešiť občianskoprávne spory.



Keďže všetky košické OS sídlia v jednej budove, k žiadnemu sťahovaniu by dôjsť nemalo. V Bratislave sa sťahovanie sudcov predpokladá, a to podľa väčšinovej agendy, ktorú vykonávajú.



Účinnosť nadobudne legislatíva od januára 2023.



V rámci reformy súdnej mapy sa zriaďujú aj tri správne súdy



Správne súdnictvo sa na prvom stupni presunie z okresných súdov na tri správne súdy. Ich sídlami budú Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Vyplýva to zo zákona o zriadení správnych súdov, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie prezidentskej kancelárie. Nová legislatíva je súčasťou reformného balíka súdnej mapy.



"Upúšťa sa od postavenia okresných súdov ako súdov správneho súdnictva, pričom ich doterajšia správna agenda sa presúva na tri správne súdy. Správne súdnictvo sa navrhuje riešiť prostredníctvom troch prvostupňových správnych súdov so sídlami v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach a Najvyššieho správneho súdu so sídlom v Bratislave," píše sa v dôvodovej správe k zákonu. Nové správne súdy majú začať fungovať od 1. januára 2023.



Správne súdnictvo sa zákonom inštitucionálne odčleňuje od sústavy všeobecných súdov a má sa stať plne autonómnou súčasťou sústavy súdov. Sústavu súdov tak budú tvoriť súdy všeobecného súdnictva a súdy správneho súdnictva. Súdmi všeobecného súdnictva sú okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a Najvyšší súd SR. Súdmi správneho súdnictva budú správne súdy a Najvyšší správny súd SR.



Obvody správnych súdov budú naviazané na existujúce kraje. Rezort spravodlivosti to odôvodnil tým, že účelom správneho súdnictva je najmä súdny prieskum rozhodnutí, opatrení alebo iných postupov či zásahov orgánov verejnej správy, ktoré sú spravidla konštituované tak, že zohľadňujú územné a správne usporiadanie SR.



Zriadenie súdu samostatným zákonom nie je podľa ministerstva v právnom poriadku novinkou. "Podobne bol zriadený Špeciálny súd, respektíve Špecializovaný trestný súd. Rovnaký postup sa navrhuje aj v prípade zriadenia mestských súdov," dodalo.