Prezidentka podpíše lex Ukrajina, dostala garanciu k nájmom

Bratislava 28. marca (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok poobede podpíše zákon lex Ukrajina. Dostala podľa svojich slov garanciu, že to nebude na úkor ľudí, ktorí sú biedni alebo čelia chudobe. Avizovala to na tlačovej konferencii s lotyšským prezidentom Egilsom Levitsom.



Hlava štátu ešte v piatok (25. 3.) informovala, že zatiaľ nepodpísala lex Ukrajina. Trvala na úprave vyhlášky k zákonu tak, aby boli ľudia zo Slovenska ochránení pred vypovedaním z nájmu. O požiadavke hovorila aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO).







Poslanci Národnej rady SR minulý týždeň schválili zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Okrem iného upravuje príspevok za ubytovanie odídencov a súvisiace podmienky, ktorý má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec.