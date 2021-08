Prezidentka podporila spustenie skríningu rakoviny krčka maternice

Bratislava 16. augusta (TASR) – Prezidentka Zuzana Čaputová podporila skríning rakoviny krčka maternice, ktorý v pondelok spustilo Ministerstvo zdravotníctva SR. Ženy povzbudila, aby mysleli na svoje zdravie a absolvovali preventívnu gynekologickú prehliadku. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti.







„Chcela by som vás, milé ženy, povzbudiť, aby ste mysleli na svoje zdravie a využili možnosť účasti na tomto skríningu. Práve skríningová prehliadka u gynekológa vám môže zachrániť život," skonštatovala Čaputová.



Pripomenula, že na Slovensku každý rok pribudne približne 600 nových prípadov rakoviny krčka maternice a následkom tohto onkologického ochorenia podľahne okolo 200 žien.



„Takýto skríning umožní odhaliť ochorenie vo včasnom štádiu, kedy sa spravidla neprejavujú žiadne príznaky a je veľká šanca na jeho úspešnú liečbu a vyliečenie. Som preto veľmi rada, že dnes bol s garanciou Ministerstva zdravotníctva SR oficiálne spustený celoplošný, pozývací skríning rakoviny krčka maternice pre ženy vo veku od 23 rokov," dodala hlava štátu.



Od júla začínajú ženy vo veku 23 až 64 rokov dostávať poštou od zdravotných poisťovní pozvánku na bezplatnú preventívnu gynekologickú prehliadku, ktorej súčasťou je aj skríningové cytologické vyšetrenie krčka maternice. Pozvané ženy by sa mali s pozvánkou dostaviť k svojmu gynekológovi do šiestich mesiacov. Na preventívnu prehliadku spojenú so skríningom môžu ženy prísť aj bez pozvánky.