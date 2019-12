Prezidentka ponúkla pomoc rodinám postihnutým nešťastím

Bratislava 6. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová ponúkla pomoc rodinám postihnutým nešťastím v Prešove. Okrem toho tiež podporila oficiálnu zbierku sumou 5000 eur. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Po konzultáciách s prezidentskou kanceláriou a po overení jej možností som ponúkla rodinám, ktoré pri nešťastí v Prešove prišli o strechu nad hlavou, pomoc. Niekoľko rodín môže bývať cez vianočné sviatky, a podľa vlastnej potreby aj dlhšie, v ubytovacom zariadení prezidentskej kancelárie v Tatranskej Javorine," poznamenala prezidentka. Oceňuje vlnu solidarity, ktorá ukázala, že sa Slováci v ťažkých chvíľach vedia zomknúť a pomôcť si navzájom. Ako dodala, po telefonáte s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou a s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) víta iniciatívu, aby vláda vyčlenila ďalšie finančné prostriedky do rozpočtu mesta.



Prezidentka uviedla, že ju zarmútila správa o tragédii v Prešove. "Myšlienkami som so všetkými, ktorí sa teraz budú musieť vyrovnať s jej následkami a stratou najbližších. Pozostalým vyjadrujem hlbokú úprimnú sústrasť," uviedla prezidentka. Verí, že všetci, ktorí to potrebujú, dostanú adekvátnu pomoc. Poďakovala sa hasičom a ďalším záchranným zložkám za úsilie, ktoré venujú zraneným a tomu, aby predišli ohrozeniu ďalších životov, zdravia aj majetku ľudí.



Výbuch plynu v prešovskej bytovke si doteraz vyžiadal päť obetí a viac ako 40 zranených. Plyn mal vybuchnúť v jednom z bytov v 12-podlažnej bytovke pred 12.15 h. Turčanová vyhlásila od 12.35 h na území mesta mimoriadnu situáciu.