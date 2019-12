Prezidentka napadla predĺženie moratória na prieskumy na Ústavnom súde

Bratislava 5. decembra (TASR) - Predĺženie zákazu zverejňovať volebné prieskumy zo 14 na 50 dní pred voľbami preskúma Ústavný súd SR. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý zmenu prináša, dala na Ústavný súd prezidentka Zuzana Čaputová. Žiada aj pozastavenie účinnosti právnej normy. TASR to potvrdil prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Poslanci Národnej rady (NR) SR 26. novembra prelomili veto prezidentky a novelu zákona opätovne schválili. Hlava štátu namietala, že návrh je v rozpore napríklad s právom na informácie či na zhromažďovanie a šírenie informácií.



Čaputová už predtým avizovala, že sa v súvislosti s novelou bezodkladne obráti na Ústavný súd SR a požiada o pozastavenie účinnosti právnej normy. Zákon by sa mal dotýkať už budúcoročných parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 29. februára 2020.



Opozícia predĺženie moratória kritizovala, v parlamente ho schválili poslanci Smeru-SD, SNS, ĽSNS a pár nezaradených. Predseda Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že pokiaľ prezidentka napadne zákon na Ústavnom súde, bude to nepochopenie politickej reality a dôkaz toho, že Čaputová je opozičná prezidentka.