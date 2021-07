Prezidentka: Potrebujeme nositeľov slova, ktorí prinesú pokoj a nádej

Bratislava 5. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podčiarkla, že tak ako v minulosti, aj dnes potrebuje Slovensko "nositeľov slova" a lídrov, ktorí budú inšpirovať a kultivovať. Uviedla to na sociálnej sieti v súvislosti so Sviatkom svätého Cyrila a Metoda, pričom podčiarkla význam ich príchodu a skonštatovala, že v našej krajine významným spôsobom formovali kresťanskú kultúru, ale aj jazyk, vzdelanosť a národnú identitu.



"Neprišli, aby ohlasovali niečo nové, ale prišli, aby sa viera stala zrozumiteľnou. Priniesli novú perspektívu, štruktúru a svetlo také potrebné pre orientáciu v ťažkých časoch," uviedla na sociálnej sieti prezidentka v súvislosti so svätými Cyrilom a Metodom. Skonštatovala, že kultúra je aj spôsob, akým hľadáme odpoveď na otázky o zmysle toho, čo prežívame a kam smerujeme. "Tak ako kedysi, aj dnes potrebujeme nositeľov slova, ktorí Slovensku prinesú pokoj a nádej. Potrebujeme lídrov, ktorí budú inšpirovať a kultivovať najmä to, čo je v nás dobré, ušľachtilé a pravdivé," podčiarkla.



V tejto súvislosti opätovne ocenila, že práve v tomto čase ohlásil návštevu Slovenska pápež František.