Prezidentka: Potrebujeme zodpovednú a slušnú vládu, silných lídrov

Bratislava 21. marca (TASR) - Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) nepreberá iba moc, ale najmä zodpovednosť. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová po tom, ako vymenovala nový kabinet. Slovensko podľa jej slov potrebuje zodpovednú a slušnú vládu, hodnotovo silných lídrov a štátnikov. V súvislosti so šírením nového koronavírusu hovorila aj o potrebe ochrániť čo najviac životov. Prezidentka zdôraznila aj to, že vláda má slúžiť aj menšinám.



"Doba a situácia je natoľko vážna, že dnes si inú vládu ako ústavne konajúcu, poctivú, pracovitú, obetavú, odvážnu, rozhodnú a zodpovednú dovoliť nemôžeme. To, že svoje povinnosti budete plniť v záujme občanov, je vašou svätou povinnosťou, lebo práve od vás do značnej miery závisí, ako prejde Slovenská republika svojou ťažkou skúškou," povedala prezidentka.



Hlava štátu zdôraznila, že členovia novej vlády preberajú zodpovednosť. Každé zlyhanie podľa jej slov môže ohroziť "to základné, čo nám všetkým dáva šancu, aby sme situáciu zvládli". Za nevyhnutné považuje aj to, aby vláda konala ako organizované, súdržné a súcitné spoločenstvo, v ktorom budú všetci chcieť prispieť k spoločnému úspechu.



"V čase, ktorý je pred nami, bude dôležité líderstvo. Naša krajina potrebuje silných a hodnotovo pevných lídrov spomedzi štátnikov, ale aj spomedzi všetkých profesií, ktoré môžu byť teraz nápomocné. S plným vedomím zodpovednosti musíme krajinu previesť týmto ťažkým obdobím," podotkla prezidentka.



Poukázala tiež na potrebnú dôveru občanov voči štátnym organizáciám, ktoré majú konať v ich záujme, ako aj dôveru vlády voči ľuďom, že prijmú jej opatrenia. "Vzájomnú dôveru si preto musíme budovať, pestovať a chrániť každý deň znovu a znovu."



Hlava štátu poukázala na to, že vláda získala vo voľbách veľkú dôveru občanov, aby mohli vykonať dôležité zmeny. Podotkla, že ešte predtým však budú musieť splniť dôležitejšiu úlohu, "a to ochrániť čo najviac ľudských životov v súboji s neviditeľným nebezpečenstvom".



"Dôverujem tomu, že budete vláda múdra, vláda zjednocujúca, okolo ktorej sa všetci zomkneme," uviedla hlava štátu. Dodala, že bude vláde nápomocná, aby urobili pre Slovensko historicky významnú službu.