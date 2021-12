Politici reagujú na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ ohľadom amnestií

Premiér: V prípade Mečiarových amnestií sme bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti



Bratislava 16. decembra (TASR) - Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade kauzy únosu Michala Kováča mladšieho považuje prezidentka SR Zuzana Čaputová za prelomové. Uviedla to na sociálnej sieti.povedala prezidentka.Mečiarove amnestie boli podľa nej hanebným príkladom zneužitia práva.podotkla.Súdny dvor EÚ vo štvrtok rozhodol, že zásada "ne bis in idem" (nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát) nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča. Na Súdny dvor EÚ sa obrátil Okresný súd Bratislava III.V prípade Mečiarových amnestií vo veci zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny sme bližšie k dosiahnutiu spravodlivosti. Na sociálnej sieti to uviedol premiér SR Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.podotkol Heger s tým, že na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny môžu súdy naďalej konať a pokračovať v trestnom stíhaní, vrátane možnosti vydania európskeho zatykača.Vicepremiérka a šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová volá po potrestaní vinníkov únosu prezidentovho syna a vraždy Róberta Remiáša. Uviedla to v reakcii na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade kauzy únosu Michala Kováča mladšieho.vyhlásila Remišová. Rozhodnutie podľa jej slov otvára dvere stíhaniu bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivana L. a ďalších.poznamenal poslanec parlamentu a podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.Koaličná strana SaS považuje rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v prípade Mečiarových amnestií za zásadný míľnik na ceste k spravodlivosti. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák v reakcii na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.Poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS) uviedol, že únos Michala Kováča mladšieho dlhé roky traumatizoval slovenskú spoločnosť.podotkol Baránik.