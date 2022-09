Prezidentka považuje za nevyhnutné ďalšie rokovania k platom lekárov

Bratislava 5. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová považuje za nevyhnutné ďalšie rokovania o platoch lekárov. Uviedla to po otvorení nového školského roka na Spojenej škole Mokrohájska v Bratislave.



V zdravotníctve podľa nej hrozí veľmi nepríjemná situácia. "Treba zabezpečiť také stimuly, ktoré budú ľudí motivovať zostať, ale aj prijímať nových ľudí," skonštatovala.



Šéf rezortu financií Igor Matovič (OĽANO) minulý týždeň upozornil, že už viac neplánuje rokovať s lekármi o ich platoch. Dostali podľa neho veľmi dobrú ponuku. Premiér Eduard Heger (OĽANO) avizoval, že rezort zdravotníctva pripravuje zákon o platoch zdravotníkov, do ktorého sa premietne návrh zvyšovania platov. Schváliť ho chcú do konca roka. Dovtedy bude podľa neho priestor na diskusiu.



Matovič predstavil v auguste návrh zvýšenia platov lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Lekárom bez atestácie by sa mal koeficient minimálnej mzdy zvýšiť z 1,25 na 1,4-násobok priemernej mzdy. Pri lekároch s atestáciou mal koeficient zostať rovnaký, a to 2,3-násobok priemernej mzdy. Pri oboch sa mali platy odvíjať aj od odpracovaných rokov.



Šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský po poslednom rokovaní na Úrade vlády SR uviedol, že iná možnosť ako hromadné výpovede neexistuje. Poukázal na to, že vláda na niektoré požiadavky lekárskych odborov stále nepredstavila riešenia. Samotné zvýšenie platov podľa neho problém nevyrieši.