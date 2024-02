Prezidentka považuje zmenu v štatúte SIS za účelovú

Bratislava 27. februára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová považuje schválenú úpravu v štatúte Slovenskej informačnej služby (SIS) za účelovú zmenu, prostredníctvom ktorej môžu byť obídené právomoci hlavy štátu. Poukázala aj na to, že proces výmeny vedenia SIS sa deje v utajenom režime a bez zodpovedajúcej komunikácie zo strany vládnej koalície. Pre TASR to uviedol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.



"Keďže v prípade štatútu SIS ide o zmenu interného dokumentu, jeho preskúmanie je podľa prezidentky veľmi problematické. Naša právna úprava totiž nepočíta s možnosťou, že by vláda nerešpektovala ústavou a zákonom dané právomoci prezidenta," skonštatoval Matej. Pripomenul, že tento postup sa vláda rozhodla spustiť len pár dní potom, ako prezidentke doručila meno kandidáta na riaditeľa SIS, ktorého vyberala takmer štyri mesiace.



Vláda 14. februára odsúhlasila nomináciu súčasného štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti Pavla Gašpara na šéfa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident. Hlava štátu už informovala o úvahách, že menovanie nového riaditeľa tajnej služby nechá na svojho nástupcu.



Zmenu štatútu SIS schválila vláda minulý týždeň.