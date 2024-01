Prezidentka poverila piatich nových veľvyslancov Slovenska

Na snímke zľava nový veľvyslanec SR v Holandsku Juraj Podhorský a prezidentka SR Zuzana Čaputová pózujú počas slávnostného vymenovania nových slovenských veľvyslancov v zahraničí v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 16. januára 2023. Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 16. januára (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová poverila piatich nových veľvyslancov Slovenska, a to v Brazílii, Japonsku, Holandskom kráľovstve, Srbsku a Kórejskej republike. Poverovacie listiny im odovzdala v utorok v Prezidentskom paláci.Katarína Tomková bude pôsobiť ako veľvyslankyňa v Brazílii a ďalších piatich krajinách. Brazília je podľa prezidentky najvýznamnejším partnerom Slovenska v Južnej Amerike.podotkla Čaputová s tým, že s Brazíliou je potrebné viesť dialóg aj o ďalších výzvach vrátane bezpečnostných.Juraj Podhorský sa stal veľvyslancom pre Holandsko, Belgicko a Luxembursko. Holandsko je jedným z významných investorov, so Slovenskom ho spája aj rastúca študentská slovenská komunita, poukázala prezidentka.povedala Čaputová.Prezidentka poverila Ivana Surkoša za veľvyslanca Japonska a ďalších 15 krajín." podotkla. Veľvyslancovi odkázala, aby sa snažil využiť popredné miesto Japonska v objeme výdavkov na vedu a výskum zintenzívnením slovenského dialógu v tejto oblasti. Partnerstvo SR a Japonska vychádzajúce zo spoločných hodnôt je podľa hlavy štátu v čase rastúceho geopolitického nepokoja v Ázii kľúčové.Veľvyslancom Kórejskej republiky sa stal Marek Repovský. Čaputová označila Južnú Kóreu za jedného z kľúčových ekonomických partnerov a investorov.poznamenala.V Srbsku bude ako veľvyslanec pôsobiť Michal Pavúk. Do Srbska podľa prezidentky odchádza s veľkou znalosťou regiónu a prácou v európskych inštitúciách.povedala Čaputová v súvislosti s rozšírením Európskej únie o Srbsko.