Prezidentka povolila službu v ukrajinskej armáde štyrom Slovákom

Bratislava 18. júla (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová doteraz posudzovala desať žiadostí občanov, ktorí prejavili záujem o službu v ukrajinskej armáde. Povolenie dala v štyroch prípadoch, vo zvyšných šiestich žiadosť o povolenie zamietla. Pre TASR to uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Prezidentka pri posudzovaní žiadostí postupovala v zmysle odporúčaní rezortov obrany, vnútra a zahraničných vecí," dodal hovorca.



Mimoparlamentná SNS vyzýva prezidentku, aby s udeľovaním povolení prestala. "Dávať výnimky Slovákom na boj v ukrajinskej armáde je bezpečnostné riziko," tvrdí v stanovisku. Strana sa obáva vťahovania SR do konfliktu. "Veríme, že prezidentka stiahne svoje rozhodnutie a neudelí žiadnu výnimku ďalším Slovákom," uviedla.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine vyzval "všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta", aby prišli bojovať po boku Ukrajincov. Cudzinci môžu podľa ukrajinskej legislatívy vstúpiť do jednotiek územnej obrany ukrajinskej armády, pričom vzniká samostatná divízia nazvaná "medzinárodná légia na územnú obranu Ukrajiny".



Službu v cudzích ozbrojených silách musí podľa zákona o brannej povinnosti povoliť prezident SR. Žiadosť sa podáva na okresnom úrade, vyjadriť sa k nej musí rezort obrany, vnútra a zahraničných vecí.