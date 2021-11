Prezidentka povzbudzuje týrané ženy, aby vyhľadali pomoc

Bratislava 25. novembra (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová povzbudzuje ženy, ktoré zažívajú partnerské násilie, aby vyhľadali pomoc. Hlava štátu to uviedla na sociálnej sieti pri príležitosti kampane poukazujúcej na problematiku odstránenia násilia na ženách.



"Viem, že cesta z násilia zďaleka nie je jednoduchá. Ale je to vždy neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí," zdôraznila. Tvrdí, že ak sa v našom okolí deje, pomôcť vie každý. "Vieme prispieť aj postojom, ktorý nebude násilie zľahčovať a viniť ženy za to, že si násilie spôsobili svojím správaním," informovala.



Poukázala tiež na to, že sa na Slovensku za posledný rok podarilo presadiť zmenu, ktorú iniciovala, a vďaka spolupráci medzi neziskovými organizáciami, Ministerstvom spravodlivosti SR a políciou začínajú pomáhať po celej krajine intervenčné centrá pre obete domáceho násilia.







Uviedla tiež, že oranžová farba je farbou dnešného dňa a spája ľudí po celom svete, aby spoločne zastavili a predchádzali násiliu páchanému na ženách.



Kampaň, ktorú hlava štátu podporila, vychádza z iniciatívy Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia. Participovali na nej aj Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva spoločne s osobnosťami kultúrneho a spoločenského života a veľvyslanectvami ďalších krajín.