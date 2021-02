Prezidentka: Požiadavky petície Pre Dolinu sú opodstatnené a dôležité

Bratislava 19. februára (TASR) - Požiadavky petície Pre Dolinu sú pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú opodstatnené a dôležité. Uviedla to na sociálnej sieti po rozhovore s členmi petičného výboru, ktorí chcú, aby sa v Demänovskej doline zásadne obmedzila výstavba a riešila kritická dopravná situácia.



"Hoci Demänovská dolina patrí medzi naše najvzácnejšie prírodné lokality, dnes sa spomína najmä ako odstrašujúci príklad nerešpektovania ochrany prírody. Prebiehajúca aj plánovaná masívna výstavba môže bohatstvo a charakter prírodnej krajiny nezvrátiteľne poškodiť," povedala hlava štátu.



Poukazuje aj na to, že ďalšia petícia týkajúca sa ochrany životného prostredia získala medzi ľuďmi "výraznú podporu". "Považujem to za dôkaz, že otázky životného prostredia sa aj v neľahkých pandemických časoch dostávajú do popredia a v rovnakej miere by na ne mali reagovať aj volení zástupcovia," poznamenala Čaputová.



Petíciu za zastavenie výstavby a reguláciu dopravy v Demänovskej doline podpísalo po troch mesiacoch od jej spustenia vyše 84.000 ľudí. Občianske združenie (OZ) Pre Dolinu s iniciatívou My sme les a Asociáciou prírodného turizmu majú ambíciu v najbližších dňoch vyzbierať chýbajúce podpisy, aby mali relevanciu predložiť parlamentu svoje kľúčové návrhy na úpravu zákonov, informovala o tom členka petičného výboru Iveta Niňajová.



Medzinárodne chránené územie doliny sa podľa predsedu OZ Pre Dolinu Pavla Hericha stáva obeťou podnikateľských záujmov za cenu straty prírodných aj kultúrnych hodnôt a dedičstva celého národa. Zdôraznil, že súčasný územný plán a jeho dodatky, ktoré aktuálny stavebný rozmach umožňujú, neboli nikdy komplexne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.



Iniciátori petície navrhujú problém rozsiahlej výstavby v doline riešiť vyhlásením dočasnej stavebnej uzávery. V rámci aktuálnych príprav nového územného plánu obce požadujú zredukovať rozsah plánovanej zástavby na súčasný zastavaný stav. Pravidelne kolabujúcu dopravu navrhujú vyriešiť celoročnou nízkoemisnou verejnou osobnou dopravou.