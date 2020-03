Prezidentka pozvala I. Matoviča na stretnutie do Prezidentského paláca

Bratislava 2. marca (TASR)) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová pozvala v pondelok o 14.00 h Igora Matoviča, ktorého hnutie OĽaNO zvíťazilo v sobotných (29. 2.) parlamentných voľbách, na stretnutie do Prezidentského paláca. Pri formovaní novej vlády podľa jej slov netreba strácať čas.







"Krajina naliehavo potrebuje energickú a motivovanú výkonnú moc s novou legitimitou, aby sa dokázala vysporiadať s vážnymi výzvami, ktoré pred ňou stoja," povedala prezidentka.







V súvislosti s výsledkami volieb skonštatovala, že sa v nich ukázala túžba po nastolení spravodlivosti a po boji s korupciou v spoločnosti. "Vo všetkých krajoch, vo väčšine okresov sme zvolili zmenu. Voľbami sme získali šancu pokročiť v obnovení viery v spravodlivosť a to nie je málo," poznamenala.



Dodala, že verí, že úspešné strany túto šancu naplno využijú a že neostanú iba pri tom. Poukázala na potrebu urobiť viac v oblasti školstva či klimatických zmien.



Prezidentka poukázala aj na to, že viaceré strany sa do parlamentu nedostali a mnoho hlasov voličov prepadlo. Podľa vlastných slov verí, že úspešné strany nezabudnú aj na týchto voličov, ktorí v NR SR nebudú mať zastúpenie. "Dúfam, že konečnými víťazmi budú všetci občania Slovenska. Potrebujeme menej rozdeľovať a viac spolupracovať," povedala a poďakovala sa všetkým voličom, ktorí odovzdali svoj hlas vo voľbách.