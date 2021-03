Prezidentka: Premiér I.Matovič by mal demisiou umožniť koaličnú dohodu

Bratislava 23. marca (TASR) - Je nevyhnutné, aby premiér Igor Matovič (OĽANO) svojou demisiou umožnil uzavrieť dohodu koaličných partnerov na rekonštrukcii vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojom utorňajšom mimoriadnom vyhlásení ku koaličnej kríze.



Hlava štátu skonštatovala, že čas vládnej kríze nepomohol a ďalej sa prehlbuje. "Výkonná a zákonodarná moc teda nie sú plne funkčné, čo je neprijateľné konštatovanie v krízovej situácii, akú sme už desaťročia nezažili," podčiarkla. Poukázala na to, že prijala už štvrtú demisiu člena Matovičovej vlády. "Neodchádzajú pritom len ministri zodpovední za stav krízy, ale postupne odchádzajú aj ministri, na ktorých práci vláda stojí," podotkla s tým, že nespôsobilosť prijímať väčšinové rozhodnutia sa preniesla už aj na pôdu parlamentu.



"Tri týždne rokovaní bez výsledku, a to všetko pred kulisami preplnených nemocníc, vyčerpaných zdravotníkov a ľudí zápasiacich o život, zdravie a vlastnú dôstojnosť je nebezpečné a neohľaduplné. Každým dňom trvania vládnej krízy dávajú politické elity ľuďom krutý odkaz odtrhnutosti od ich reálnych životov," vyhlásila Čaputová. Vláda podľa nej nie je eseročka, v ktorej si podielnici dohadujú svoje ďalšie fungovanie podľa osobných záujmov. „Vláda je orgán verejnej moci, ktorý má vykonávať službu ľuďom. Vláda a jej funkčnosť je verejným záujmom,“ pripomenula prezidentka. Ako tvrdí, postavenie a pozícia žiadneho človeka nie je a nesmie byť dôležitejšia ako záujem krajiny a jej občanov.



Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú, volajú po rekonštrukcii vládneho kabinetu. Premiér v nedeľu (21. 3.) pripustil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienkou je odchod ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z vlády, odstúpenie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej i podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, ako aj odchod šéfky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS).



Zo súčasného vládneho kabinetu už odišli Marek Krajčí (OĽANO), ktorý viedol rezort zdravotníctva, Milan Krajniak (Sme rodina), ktorý bol ministrom práce, Sulík aj Kolíková. SaS a Za ľudí hovoria, že podmienky na rekonštrukciu vlády už splnili. Liberáli trvajú na odchode Matoviča z vlády do stredy (24. 3.), inak odídu z koalície. Za ľudí trvá na zotrvaní v štvorkoalícii. Šéf Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa krízu nepodarí vyriešiť do konca budúceho týždňa.