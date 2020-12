Bratislava 7. decembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) by mal zvážiť odovzdanie manažovania pandémie niekomu inému. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v diskusnej relácii na rádiu Expres. Nekonkretizovala však, kto by to mal byť. Premiér by tak podľa nej mal viac času na prevzatie iných vecí.