Prezidentka prijala demisiu L. Sólymosa, envirorezort povedie Á. Érsek

Bratislava 28. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala demisiu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Vedením Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR dočasne poverila ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).



"Rozhodnutie pána Sólymosa, ktorý rezignoval na svoj post, oceňujem ako akt sebareflexie, ku ktorému dospel z vlastnej vôle a nie na nátlak zvonku. Schopnosť prijať zodpovednosť za svoju chybu by mala byť výbavou každého verejného činiteľa, lebo bez nej nemôžeme zlepšiť kvalitu nášho verejného života. Pán Sólymos túto schopnosť preukázal, a to nie je na Slovensku bežné," povedala prezidentka a ocenila jeho doterajšiu prácu vo vedení rezortu.



Hlava štátu vyzdvihla Sólymosov prístup a odhodlanie "zmeniť pomery na ministerstve, aby zodpovedali nárokom a požiadavkám doby". Ocenila napríklad vznik Inštitútu environmentálnej politiky ako analytickej jednotky na MŽP, ako aj prípravu a schválenie Stratégie environmentálnej politiky SR do roku 2030.



Pozitívne vníma podľa vlastných slov aj viaceré legislatívne opatrenia, ako napríklad lex Žitný ostrov, novelu zákona o odpadoch či zálohovanie PET fliaš. Vyzdvihla tiež záväzok vlády SR dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.



Sólymos odišiel z čela ministerstva po incidente z 22. januára v centre Bratislavy, do ktorého sa zapojil spolu s bratom v ázijskej reštaurácii na Laurinskej ulici. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci.



Ministrom sa stal Sólymos po parlamentných voľbách v roku 2016. Do vedenia rezortu prišiel z pozície šéfa parlamentného klubu, životnému prostrediu sa predtým nevenoval. Po demisii vlády z 15. marca 2018, ktorá sa uskutočnila po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa Sólymos 22. marca 2018 opäť stal ministrom životného prostredia SR a vicepremiérom slovenskej vlády.