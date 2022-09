PREZIDENTKA VYMENOVALA NOVÝCH MINISTROV HIRMANA, KARASA, KÁČERA

TASR v tejto súvislosti prináša profily členov vlády SR.

Prezidenta SR Zuzana Čaputová (vpravo) prijala v utorok 13. septembra 2022 v Prezidentskom paláci demisiu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS). Vo funkcii ho nahradil Karel Hirman (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

Prezidenta SR Zuzana Čaputová (vpravo) prijala v utorok 13. septembra 2022 v Prezidentskom paláci demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS). Vo funkcii ju vystriedal Viliam Karas (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

Prezidenta SR Zuzana Čaputová (vpravo) v utorok 13. septembra 2022 v Prezidentskom paláci prijala demisiu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka (nominant SaS). Vo funkcii ho vystriedal Rastislav Káčer (vľavo). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 13. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci vymenovala nových ministrov. Rezort hospodárstva povedie Karel Hirman, rezort spravodlivosti Viliam Karas a ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer. Dočasným vedením rezortu školstva poverila premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).Ministri za SaS podali demisie po tom, ako koaliční partneri počas vládnej krízy nenaplnili ich požiadavku na odchod lídra OĽANO Igora Matoviča z vlády. Vládna kríza sa vyostrila pre pretrvávajúce nezhody Matoviča a predsedu SaS Richarda Sulíka.Sulík aj ďalší exministri za SaS Branislav Gröhling a Mária Kolíková sa vrátia do parlamentu. Hegerova vláda bude pokračovať ako menšinová, teda bez väčšiny hlasov v Národnej rade SR.- Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala vládu Igora Matoviča (OĽANO). Vládnu koalíciu vytvorili OĽANO, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktoré získali v parlamente ústavnú väčšinu. Víťaz volieb OĽANO obsadil v kabinete sedem ministerských pozícií, Sme rodina a SaS po tri ministerstvá a strana Za ľudí dve. Hnutiu Sme rodina pripadol aj post predsedu parlamentu, ktorý obsadil Boris Kollár.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Rezort dočasne viedol vtedajší minister financií Eduard Heger. Krajčí sa vrátil do Národnej rady (NR) Slovenskej republiky (SR) ako člen poslaneckého klubu OĽANO.- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). Riadenie rezortu dočasne prevzal minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).- Predseda SaS, vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík podal demisiu, ktorú doručil prezidentke Zuzane Čaputovej. Tá ju prijala na nasledujúci deň a ministerstvo hospodárstva dočasne viedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (vtedy Za ľudí). Rezort spravodlivosti dočasne viedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).- Hlava štátu Zuzana Čaputová prijala demisiu ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) a ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Vedením rezortu školstva bol poverený vtedajší minister financií Eduard Heger (OĽANO) a rezortu diplomacie minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).- SaS pozastavila svoju účasť v koalícii, pokiaľ premiér Igor Matovič (OĽANO) nepodá demisiu.- Z postu podpredsedu NR SR odstúpil Milan Laurenčík (SaS).- Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Následne zostavením novej vlády poverila Eduarda Hegera (OĽANO).- Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vládu premiéra Eduarda Hegera. Zložením bola takmer totožná s vládou Igora Matoviča. Expremiér Matovič sa stal ministrom financií. Zmena nastala aj na poste ministra zdravotníctva, Mareka Krajčího vystriedal Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).- Do funkcie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny prezidentka Zuzana Čaputová opätovne vymenovala Milana Krajniaka (Sme rodina).- Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) oznámil, že v súvislosti s dianím v Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) odstúpi z funkcie.Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Jána Mičovského (OĽANO) a do funkcie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vymenovala Samuela Vlčana (nominant OĽANO).Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v Prezidentskom paláci vymenovala nových ministrov. Rezort hospodárstva povedie Karel Hirman, ministerstvo spravodlivosti Viliam Karas a rezort diplomacie Rastislav Káčer. Dočasným vedením ministerstva školstva poverila premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).Karel Hirman sa narodil 1. júna 1970. Vyštudoval ťažbu ropy a plynu na Moskovskej univerzite a na Technickej univerzite v Košiciach. Počas svojej profesionálnej kariéry pôsobil ako novinár, ale tiež ako manažér a člen orgánov riadenia v niekoľkých energetických spoločnostiach na Slovensku a v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre. Pre bývalú premiérku Ivetu Radičovú a exministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka pracoval ako externý poradca pre energetiku. Ako expert pre energetiku bol taktiež členom tímu poradcov bývalého ukrajinského premiéra Volodymyra Hrojsmana. Venuje sa publikovaniu článkov o energetike a otázkach medzinárodnej bezpečnosti. Je členom Správnej rady Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).Viliam Karas sa narodil 2. apríla 1976. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študoval aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od roku 1999 je členom Slovenskej advokátskej komory (SAK). Predsedom SAK sa stal 1. januára 2021, keď nahradil exministra spravodlivosti Tomáša Boreca. Karas predtým pôsobil v advokácii. Roky vedie vlastnú advokátsku kanceláriu Maple & Fish. Súkromnú prax zameriava najmä na obchodné, občianske a európske právo. Je autorom mnohých publikácií v oblasti práva.Rastislav Káčer sa narodil 9. júla 1965. Študoval na Ústave medzinárodných vzťahov Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V rezorte diplomacie pôsobí od roku 1992. Svoju kariéru tam začal ako politický analytik a vypracoval sa na vedúceho analytickej jednotky. V rokoch 1994 až 1998 bol I. tajomníkom Misie SR pri NATO v Bruseli. Od roku 1999 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky. V roku 2001 sa stal štátnym tajomníkom ministerstva obrany zodpovedným za negociačný a prístupový proces Slovenska do NATO. V júli 2008 ho zvolili za prezidenta Slovenskej atlantickej komisie, ktorá je členom Asociácie atlantickej zmluvy. Pôsobil zároveň aj ako veľvyslanec Slovenska v USA a v Maďarsku. Je odborník na domácu a zahraničnú politiku USA, transatlantické vzťahy, obranu a bezpečnostné otázky. Aktuálne pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Českej republike.