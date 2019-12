Prezidentka prijala demisiu A. Kalavskej, rezort bude viesť premiér

Čaputová dúfa, že reforma zdravotníctva bude podklad pre budúcu vládu

Chronológiu zmien na vládnych postoch počas súčasného volebného obdobia



31. augusta 2016 – Roman Brecely, minister dopravy



Z funkcie ministra dopravy odstúpil Roman Brecely (#Sieť). Demisiu poslal písomne prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi deň predtým. Výmena na tomto poste súvisela s politickou dohodou, podľa ktorej jediný vládny post pripadajúci strane #Sieť prebral Most-Híd a novým ministrom sa stal jeho nominant Árpád Érsek.



31. augusta 2017 – Peter Plavčan, minister školstva



Peter Plavčan (Slovenská národná strana, SNS) rezignoval na post ministra školstva, dôvodom bola kritika pre rozdeľovanie eurofondov na výskum a inovácie. Rozhodnutie oznámil už 22. augusta. Riadením rezortu bola poverená ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS), kým sa nestala novou ministerkou Martina Lubyová (nominantka SNS).



7. marca 2018 – Marek Maďarič, minister kultúry



Vo funkcii ministra kultúry skončil Marek Maďarič (Smer-SD), ktorý avizoval tento krok 28. februára 2018 a 5. marca podal demisiu do rúk prezidenta Andreja Kisku. Jeho odchod bol reakciou na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a následné protesty. Riadením rezortu bol ako podpredseda vlády poverený Peter Pellegrini. V Pellegriniho novej vláde sa ministerkou kultúry stala Ľubica Laššáková (Smer-SD).



22. marca 2018 – Robert Kaliňák, minister vnútra



Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) oznámil 12. marca, že odstupuje z funkcie. Demisiu podal napokon spoločne s premiérom a ostatnými členmi vlády, vo funkcii bol teda až do 22. marca. Jeho nástupcom vo vláde Petra Pellegriniho sa stal Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), vo funkcii bol do 17. apríla.



22. marca 2018 – Robert Fico, predseda vlády



Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) po tom, ako kabinet predsedu Smeru-SD Roberta Fica oznámil 15. marca svoju demisiu. Viedli k nej protesty, ktoré sa začali po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Novým premiérom sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD), Fico sa stal poslancom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).



22. marca 2018 – Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti



Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) odišla z vládnej funkcie a po nástupe kabinetu Petra Pellegriniho sa stala poslankyňou NR SR - 20. septembra 2018 oznámila, že sa rozhodla vystúpiť zo strany Most-Híd. Novým ministrom spravodlivosti sa stal Gábor Gál (Most-Híd).



22. marca 2018 – Tomáš Drucker, minister zdravotníctva Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) skončil na svojom poste ako člen vlády Roberta Fica, ktorá podala demisiu. V novej vláde Petra Pellegriniho zastával funkciu ministra vnútra do 17. apríla 2018. Ministerkou zdravotníctva sa v tomto kabinete stala Andrea Kalavská.



22. marca 2018 – Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície a informatizáciu



Peter Pellegrini (Smer-SD) skončil spolu s Ficovou vládou na svojej pozícii a stal sa predsedom nového vládneho kabinetu. Na jeho post podpredsedu vlády nastúpil Richard Raši (Smer-SD).



17. apríla 2018 – Tomáš Drucker, minister vnútra



Z postu ministra vnútra odstúpil Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý bol vo funkcii od 22. marca 2018. Dočasne rezort riadil premiér Pellegrini, 26. apríla 2018 sa novou ministerkou vnútra stala dovtedajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková.



11. apríla 2019 – Peter Kažimír, minister financií



Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra financií Petra Kažimíra, ktorý sa stal od 1. júna guvernérom Národnej banky Slovenska (NBS). Vedením rezortu dočasne poveril premiéra Petra Pellegriniho (obaja Smer-SD), nový minister Ladislav Kamenický nastúpil 7. mája.





Bratislava 17. decembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok prijala demisiu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD). Dočasným vedením rezortu poverila predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD).a," povedala prezidentka.Poukázala, že Kalavská nechcela udržiavať v zdravotníctve iba status quo, ale pokúsila sa zmeniť jeho smerovanie.doplnila hlava štátu. Pripomenula, že sa však napokon nenašla politická vôľa nielen na reformu nemocníc, ale ani na takú zásadnú vec, akou je povinné očkovanie.podotkla prezidentka.Ministerka zdravotníctva sa rozhodla podať demisiu 9. decembra. Urobila tak po tom, ako vláda 4. decembra stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu.Premiér Peter Pellegrini povedal, že jej rozhodnutie odstúpiť z funkcie berie na vedomie. Zároveň sa Kalavskej poďakoval za všetko, čo rezort pod jej vedením urobil pre ľudí.Na ministerské kreslo Kalavská nastúpila po Tomášovi Druckerovi 22. marca 2018. Od roku 2016 pôsobila na ministerstve zdravotníctva ako štátna tajomníčka.Prezidentka SR Zuzana Čaputová dúfa, že pripravená reforma zdravotníctva bude relevantným podkladom pre novú vládu a ďalšieho ministra alebo ministerku v ich úsilí o pozdvihnutie úrovne nášho zdravotníctva. Vyhlásila to prezidentka Čaputová v utorok po tom, ako prijala demisiu ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) a vedením rezortu dočasne poverila premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).," poukázala prezidentka vo svojom vyhlásení, v ktorom hovorila o potrebe reformy.Úplne zbytočne umiera na Slovensku podľa nej takmer 2,5-násobne viac ľudí, ako je priemer v najvyspelejších krajinách Európskej únie. "" doplnila Čaputová.Upozornila, že pokiaľ sa prijmú zásadné opatrenia, situácia v rezorte sa môže výrazne zhoršiť. "," vyčíslila s tým, že každý chýbajúci pracovník je potenciálnym ohrozením kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti.Prezidentka si uvedomuje, že za necelé tri mesiace do volieb už nie je možné urobiť potrebné zmeny. Úlohou premiéra Pellegriniho, ktorého poverila dočasným vedením rezortu zdravotníctva, bude podľa hlavy štátu plniť záväzky voči lekárom, sestrám a zdravotníckym zariadeniam v prospech pacientov. Prezidentka verí, že reformu zdravotníctva by mohla využiť nová vláda.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok poverila dočasným vedením Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR po tom, ako prijala demisiu Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) v Prezidentskom paláci, uviedol, že jeho ambíciou nie je len "kúriť a svietiť". Kalavská podľa neho odviedla "kus dobrej práce".," komentoval. Plánuje sa ísť pozrieť, ako pokračujú búracie práce na skelete nemocnice na bratislavských Rázsochách. Viaceré zdravotnícke témy, ako napríklad rekonštrukcie veľkých nemocníc či výstavba detenčného centra v Hronovciach, by chcel do konca volebného obdobia "dotiahnuť do konca".Priblížil, že po dohode s prezidentkou považuje za najoptimálnejšie riešenie práve to, že rezort zdravotníctva povedie práve on. "ť," skonštatoval.Verí, že systém, ktorý nastolila na ministerstve Kalavská, mu umožní zvládať aj túto povinnosť. Podľa Pellegriniho je to zároveň veľká výzva. "," nádeja sa.Premiér prisľúbil, že rezort čakajú pozitívne zmeny. Rozpracovaných je podľa jeho slov viacero strategických vecí. Povzbudil odborníkov a kolektív, aby ich ďalej dopracovali a aby sa mohli implementovať do praxe čo najskôr.Tvrdí, že sa za Kalavskú vždy ako predseda vlády postavil. "," tvrdí. Dúfal, že ju ešte od podania demisie odhovorí.," dodal Pellegrini. Ministerský plat poberať nebude. Ak by mu prišiel, poradil by sa s tretím sektorom, kam by ho venoval.Kalavská po demisii priznala, že jej je "ťažko" a "smutno". "," povedala s dôvetkom, že tiež odchádza s pocitom dobre vykonanej práce. "," komentovala.Dúfa, že budúci minister zdravotníctva siahne po materiáloch, ktoré na ministerstve niekoľko rokov pripravovali. "," dodala s tým, že sa s Pellegrinim sa "rozchádza v dobrom".