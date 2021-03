Prezidentka prijme demisiu Gröhlinga a Korčoka vo štvrtok o 11.00 h

Prečítajte si aj: Minister školstva B. Gröhling podáva demisiu



Bratislava 24. marca (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme demisiu ministrov Branislava Gröhlinga (SaS) a Ivana Korčoka (nominant SaS) vo štvrtok (25. 3.) o 11.00 h. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Vedením rezortov zároveň prezidentka dočasne poverí iných členov vlády SR.Gröhling a Korčok oznámili svoju demisiu v stredu. Nasledovali tak svojho predsedu Richarda Sulíka. Ten podal demisiu po tom, ako premiér Igor Matovič (OĽANO) v nedeľu (21. 3.) oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Určil si na to viacero podmienok, medzi nimi aj odchod Sulíka z vlády. SaS už skôr dala premiérovi do stredy ultimátum na odchod z funkcie. Hrozí odchodom z koalície. Odstúpila už aj Mária Kolíková, odchod nevylúčila vicepremiérka Veronika Remišová (obe Za ľudí).Matovičova vláda je v kríze, prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. SaS a Za ľudí vyzvali na rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra. Liberáli chcú aj úplný odchod Matoviča z vlády. Koaličné strany naďalej hovoria o zachovaní štvorkoalície. Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa. Koaličné strany však predčasné voľby odmietajú. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra na demisiu.