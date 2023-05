Prezidentka prijme dočasne povereného premiéra v nedeľu popoludní

Bratislava 7. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijme dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera v nedeľu o 15.00 h. "Na stretnutie do Prezidentského paláca ho pozvala večer bezprostredne po návrate z Londýna," informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



Hlava štátu v piatok (5. 5.) uviedla, že vie, ako bude postupovať v súvislosti s vnútropolitickou krízou. Verejnosti však svoje kroky chce predstaviť až po tom, ako s nimi oboznámi premiéra Hegera a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina). Dočasne poverený premiér avizoval na nedeľu o 11.00 h vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii.



Parlament vyslovil nedôveru Hegerovej vláde v decembri minulého roka. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do septembrových predčasných parlamentných volieb.



Dočasne poverený minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer v piatok požiadal prezidentku o odobratie poverenia viesť ministerstvo. Urobil to iba deň po oznámení odchodu dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana, ktorý tak reagoval na kauzu dotácie pre vlastnú rodinnú firmu. Z kabinetu už skôr odišli minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií a líder OĽANO Igor Matovič.