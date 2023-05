Prezidentka prijme popoludní aj predsedu NR SR B. Kollára

Bratislava 7. mája (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová prijme v nedeľu v Prezidentskom paláci aj predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Stretnutie sa uskutoční o 14.00 h. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Stretnutie s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom oznámila prezidentka na 15.00 h.



Hlava štátu v piatok (5. 5.) uviedla, že vie, ako bude postupovať v súvislosti s vnútropolitickou krízou. Verejnosti však chce svoje kroky predstaviť až po tom, ako s nimi oboznámi premiéra Hegera a Kollára. Dočasne poverený premiér avizoval na nedeľu o 11.00 h vyhlásenie k aktuálnej politickej situácii. Kollár v piatok vyhlásil, že pokiaľ by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, nastal by ešte väčší chaos.



Parlament vyslovil nedôveru Hegerovej vláde v decembri minulého roka. Prezidentka kabinet dočasne poverila vládnutím do septembrových predčasných parlamentných volieb. V uplynulom týždni sa rozhodli dočasne poverenú vládu opustiť minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan aj šéf diplomacie Rastislav Káčer.