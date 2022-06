Prezidentka prijme sociálnych partnerov aj zástupcov samospráv

Bratislava 5. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová v pondelok (6. 6.) prijme v súvislosti so schválením protiinflačného balíka sociálnych partnerov, predstaviteľov samosprávy aj zástupcov prorodinných organizácií. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Pripomenul, že viacero zo spomenutých sa na prezidentku v uplynulom období obrátilo so žiadosťou o stretnutie a adresovalo jej verejné výzvy.



Hovorca priblížil, že na stretnutí prezidentky so sociálnymi partnermi sa zúčastnia zástupcovia Konfederácie odborových zväzov, Jednoty dôchodcov Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.



Na stretnutí s predstaviteľmi samospráv prezidentka prijme zástupcov Združenia samosprávnych krajov SK8, Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Únie miest Slovenska (ÚMS).



Viaceré mestá a samosprávy už vyzvali prezidentku, aby nepodpísala protiinflačný balíček z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Už pred jeho schválením parlamentom vstúpilo ZMOS do štrajkovej pohotovosti. Viaceré samosprávy avizovali, že im budú v rozpočtoch chýbať financie, nevylúčili zvyšovanie daní a poplatkov v dôsledku prijatia Matovičovho balíka.



Hlava štátu by mala svoje rozhodnutie v tejto súvislosti oznámiť počas nadchádzajúceho týždňa. Chce využiť čas na to, aby sa správne rozhodla. Prezidentka má 15 dní od doručenia zákona na to, aby legislatívu podpísala, alebo vrátila Národnej rade (NR) SR.



NR SR schválila protiinflačnú pomoc z dielne Ministerstva financií SR ešte 24. mája. Opatrenia v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 60 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa.