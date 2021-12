Čaputová vydala videoseriál o sociálnych sieťach a kritickom myslení

Bratislava 9. decembra (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová pripravila videoseriál o sociálnych sieťach a kritickom myslení. Séria vzdelávacích videí s názvom Mysli s hlavou štátu je novým projektom prezidentskej kancelárie. Prezidentka Zuzana Čaputová ním reaguje na to, ako hlboko zasiahli sociálne siete do našich životov. TASR o tom informoval Lukáš Laczko z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR.



"Takmer každý deň môžeme sledovať, ako sa stupňujúce napätie a hnev z internetu prelieva do reálneho fyzického sveta. Z nemocníc počúvame príbehy o veľmi hmatateľných fyzických dôsledkoch zlého výberu informácií," uviedla prezidentka. Ako dodala, naučiť sa orientovať v dnešnom online priestore a lepšie spoznať fungovanie sociálnych sietí, porozumieť práci novinárov či vedcov, alebo aj chybám v našom myslení, vníma ako jednu z najväčších výziev tejto doby.



V prvom diely seriálu moderátorka Veronika Cifrová Ostrihoňová a riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu Ľuboš Kukliš vysvetľujú, ako sociálne siete vyberajú obsah, ktorý na nich vidíme. V ďalších dieloch, ktoré bude prezidentská kancelária zverejňovať postupne na sociálnych sieťach a na webe, sa objavia novinárka Zuzana Petková, vedec Pavol Čekan, lektor kritického myslenia Ján Markoš alebo školská psychologička Hana Šandorová.



"Na vyrovnanie sa s vplyvmi sociálnych sietí je treba robiť oveľa viac v rôznych oblastiach našej spoločnosti, štátu alebo Európskej únie. Je však bez pochýb, že z dlhodobého pohľadu je jedným z kľúčov práve vzdelávanie zaostrené špecificky na túto oblasť," dodáva prezidentka.



Tieto videá sú určené pre všetkých aktívnych používateľov sociálnych sietí bez ohľadu na to, aké majú názory alebo politické presvedčenie. Nástrahy sociálnych sietí alebo chyby v myslení sa netýkajú žiadnej konkrétnej skupiny ľudí, sú našim spoločným problémom. Viac poznania o prostredí, v ktorom dnes diskusie najčastejšie prebiehajú, môže byť cestou k tomu, aby v nich bolo menej kriku a viac porozumenia.