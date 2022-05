Prezidentka: Profesia sestier je nenahraditeľná a hodná nášho rešpektu

Bratislava 13. mája (TASR) - Profesia sestier je nenahraditeľná a hodná nášho rešpektu. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá v piatok v Prezidentskom paláci prijala sestry ocenené Bielym srdcom. Zároveň im vyjadrila plnú podporu v snahe dosiahnuť lepšie pracovné podmienky.Hlava štátu ocenila, že sa so sestrami môže stretnúť v deň, keď si za svoju prácu prevezmú ocenenie Biele srdce.povedala. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) tento rok organizuje už 15. ročník udeľovania tohto ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.Prezidentka vyzdvihla rozmanitosť a všestrannosť povolania sestry či pôrodnej asistentky. Poukázala tiež na obdobie pandémie COVID-19, počas ktorého aj ony museli pracovať s mimoriadnym nasadením a neraz riskujúc vlastné zdravie. V tejto súvislosti vyzdvihla Margitu Kosturíkovú, jednu zo sestier, ktorej nedávno udelila štátne vyznamenanie in memoriam.priblížila Čaputová.Zároveň podotkla, že sestry stále čakajú na zlepšenie svojich pracovných podmienok, predovšetkým však finančného ohodnotenia, pričom im vyjadrila svoju plnú podporu. Sestrám tiež popriala veľa zdravia, energie a úspechov pri ich práci.dodala.Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier.