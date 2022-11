Prezidentka: Proti násiliu na ženách sa musíme postaviť všetci

Bratislava 25. novembra (TASR) - Proti násiliu na ženách sa musíme postaviť všetci, ženy aj muži spolu. Aby každá žena a každé dievča mohli žiť na Slovensku bezpečne a bez násilia. Zdôraznila to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu na ženách.



"Dôležitý je náš postoj, ktorý násilie nezľahčuje a nikdy neobviňuje ženu zo spoluzodpovednosti za násilie, ktoré je na nej páchané. Nikdy to nie je jej vina," podčiarkla prezidentka.



Hlava štátu poukázala na dostupnú odbornú a bezplatnú pomoc napríklad na non-stop národnej linke pomoci ženám zažívajúcim násilie 0800 212 212. Skonštatovala, že ženy nie sú samy, ani ak zažívajú násilie fyzické, psychické, sexuálne či ekonomické, ak ich partner prenasleduje či kontroluje.



"Môžete sa poradiť, ako na to, kde v blízkosti vášho bydliska vyhľadať špecializovanú pomoc, kde je možné nájsť bezpečné bývanie a ako vykročiť z kruhu násilia. Aj keď cesta k slobode a k bezpečiu nie je jednoduchá, je to neporovnateľne lepšia voľba ako život v násilí," dodala.