Prezidentka: Psychika mladých ľudí trpí počas pandémie najviac

Bratislava 26. januára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude v utorok večer súčasťou online diskusie o duševnom zdraví mladých ľudí počas pandémie. Diskutovať bude so psychológom Marekom Madrom a youtuberom Matejom Slažanským, známym pod prezývkou Selassie. TASR o tom informoval hovorca prezidentky Martin Strižinec.



"Pre mladých ľudí predstavuje nový koronavírus zdravotne najnižšie riziko, ich psychika však počas pandémie trpí najviac. Výskumy zo Slovenska aj zo zahraničia sú jednoznačné - koronakríza a izolácia znamená pre veľké množstvo mladých ľudí nárast pocitov neistoty, hnevu, úzkosti či depresívnych stavov," skonštatovala prezidentka. Dlhodobo upozorňuje, že starostlivosť o duševné zdravie je dôležitou témou a nemala by ostávať na okraji spoločnosti.



Veľký vplyv pandémie na psychiku mladých ľudí potvrdzuje aj Madro. Mladí ľudia majú z pohľadu psychológie podľa neho odlišnú situáciu ako dospelí. "Nemajú dostatok životných skúseností, aby dokázali so všetkými situáciami zápasiť. A keď sa v nich už ocitnú, ich riešenia sa pohybujú na úrovni extrémov," vysvetlil. Zároveň upozornil aj na ďalšie negatívne javy, akými sú napríklad sexuálne násilie v online priestore, prípady domáceho násilia či častejšie myšlienky na samovraždu.



Živý prenos z diskusie bude možné od 19.00 h sledovať na sociálnych sieťach prezidentky Zuzany Čaputovej.